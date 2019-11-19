Признание Голодомора как геноцида достигло рекордных 82%, - опрос

82% украинцев соглашаются с утверждением, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа. 11% опрошенных отрицают это, остальные 7% не определились.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг".

Количество тех, кто признает Голодомор геноцидом украинского народа, сейчас самое большое за время проведения исследования.

В региональном разрезе наблюдаются следующие отличия: утверждение о том, что Голодомор является геноцидом, разделяют 95% жителей запада, 87% - центра, 72% - юга и 61% - востока. Жители сел несколько больше склонны поддерживать этот тезис, чем горожане.

В возрастном и образовательном разрезе не наблюдается ощутимых различий по отношению к этому вопросу.

В то же время в идеологическом разрезе заметно меньше склонны поддерживать это утверждение те, кто жалеет о распаде СССР. Несмотря на это, даже в этой группе наблюдается относительное большинство тех, кто согласен с признанием Голодомора геноцидом украинского народа.

В рамках исследования были опрошены 3000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%. Сроки проведения исследования: 29 октября - 4 ноября 2019 года.

Напомним, что в 2006 году Верховная Рада Украины признала Голодомор актом геноцида. Это прописано в первой статье закона "О Голодоморе 1932-1933 годов".

Закон стал политико-правовой основой для проведения масштабного официального расследования преступления геноцида в Украине в 1932-1933 годах. В ходе следствия было доказано намерение руководства Советского Союза уничтожить часть украинской нации.

В 2010 году украинский суд назвал виновными в Голодоморе Сталина, Молотова, Кагановича, Постышева, Косиора, Чубаря и Хатаевича.