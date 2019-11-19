299 депутатов посетили все заседания Рады в ноябре, - КИУ

Комитет избирателей проанализировал посещения заседаний Верховной Рады в ноябре народными депутатами Украины, парламентскими фракциями и группами. Так, все заседания парламента в этом месяце посетили 299 нардепов.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в фейсбуке.

"Всего в ноябре состоялось семь пленарных заседаний. Из 423 народных депутатов все семь заседаний посетили лишь 299 депутатов или 70% от состава Рады. Еще 76 депутатов посетили шесть заседаний, 12 депутатов - пять заседаний, 19 депутатов - четыре заседания, шесть депутатов - три заседания, четыре депутата - два заседания, семеро депутатов - одно и ноль заседаний", - говорится в сообщении.

Среди фракций от "Голоса" в среднем было зарегистрировано 83% депутатов, от "Слуги народа" - 80%, от "Европейской солидарности" - 69%. Немного ниже результаты у "Оппозиционной платформы - За жизнь"- 61% и ВО "Батькивщина"- 57%. Самыми низкими относительно других стали показатели группы "За будущее" - в среднем на заседаниях было зарегистрировано 11 из 23 депутата, или 52%.

"В ноябре было проведено сравнительно небольшое количество пленарных заседаний - семь. Для сравнения: в октябре состоялось 16 заседаний, сентябре - 14. Однако, даже несмотря на такую незначительное количество, лишь 70% депутатов посетили все из них. Эта ситуация показывает, что проблема прогульщиков в Раде все еще является актуальной и требует комплексного решения", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Относительно электронной регистрации нардепов, в КИУ отметили, что согласно законодательству, если народный депутат не зарегистрировался с помощью электронной системы, но в течение пленарного заседания осуществлял голосование с помощью электронной системы, он считается зарегистрированным по электронной системе.

Следующее пленарное заседание парламента должно состояться 3 декабря.

Напомним, в октябре самые высокие показатели посещаемости были у "Слуг народа" (92%), "Европейской солидарности" (87%) и "Голоса" (86%).

30 октября вступил в силу Закон №196-IX, который предусматривает введение штрафов для депутатов, которые систематически не голосуют в Раде и не посещают заседания