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Помпео похвалил работу Йованович и Тейлора в Украине

Команда Трампа "исправила серьезные неудачи политики администрации Обамы в отношении Украины".

Помпео похвалил работу Йованович и Тейлора в Украине
Майк Помпео
Фото: EPA/UPG

Государственный секретарь США Майк Помпео положительно оценил работу послов в Украине Мари Йованович и Уильяма Тейлора, которые, по его словам, продвигали "надлежащую" политику Соединенных Штатов на украинском направлении.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Государственном департаменте США, передает Укринформ.

"Нужно лишь учесть простой факт, что именно Билл Тейлор заменил посла Йованович, и каждый из них двигался в направлении надлежащей политики в отношении Украины, о чем я рад говорить и горжусь тем, что сделала нынешняя администрация для Украины", - отметил госсекретарь США.

Он также подчеркнул, что команда Трампа "исправила серьезные неудачи политики администрации Обамы в отношении Украины". В связи с этим он отметил, что предыдущее правительство США "создало реальный риск для жизни людей в Украине и позволило Владимиру Путину захватить Крым и развернуть боевые действия на Донбассе".

Ранее Помпео заявил, что гордится тем, что сделала администрация Трампа для Украины. По его словам, предыдущая администрация США "предпочла предоставить одеяла".

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