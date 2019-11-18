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Суд закрыл дело против экс-главы Минздрава Супрун

Дело было открыто по иску экс-нардепа Игоря Мосийчука.

Суд закрыл дело против экс-главы Минздрава Супрун
Фото: Макс Левин

Окружной административный суд Киева закрыл дело против Ульяны Супрун по иску народного депутата восьмого созыва от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил повторное обращение.

Об этом сообщила экс-глава Минздрава Ульяна Супрун.

"Окружной административный суд Киева закрыл дело против меня по иску Мосийчука с запретом повторного обращения", - написала Супрун в Twitter.

Напомним, 5 февраля суд запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Решение было принято в качестве обеспечительной меры по иску нардепа Мосийчука.

8 февраля Мосийчук подал в Верховную Раду проект постановления об "ответственности гражданки США Супрун Ульяны Надежды за нарушение Конституции Украины и присвоение полномочий Министра здравоохранения Украины".

Ранее суд отказал Супрун в удовлетворении ее иска к депутату Верховной Рады и бывшему ведущему телеканала 1+1 Александру Дубинскому

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