Фото: wbkr.com Джулиус Мэддокс

Один из самых сильных людей мира американец Джулиус Мэддокс установил новый мировой рекорд по жиму лежа без экипировки, подняв от груди штангу с невероятным весом в 337,5 килограмм.

Стоит отметить, что 31-летний Мэддокс также был автором предыдущего мирового рекорда. В сентябре 2019 американец осилил 335,5 кг, на полкилограмма превысив достижение россиянина Кирилла Сарычева.

Попытка с мировым весом – на 4:40 трансляции.