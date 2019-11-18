Стоит отметить, что 31-летний Мэддокс также был автором предыдущего мирового рекорда. В сентябре 2019 американец осилил 335,5 кг, на полкилограмма превысив достижение россиянина Кирилла Сарычева.
Попытка с мировым весом – на 4:40 трансляции.
Была поднята штанга весом 337,5 кг.
Стоит отметить, что 31-летний Мэддокс также был автором предыдущего мирового рекорда. В сентябре 2019 американец осилил 335,5 кг, на полкилограмма превысив достижение россиянина Кирилла Сарычева.
Попытка с мировым весом – на 4:40 трансляции.