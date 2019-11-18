Министром обороны Молдовы стал сторонник донбасских боевиков
Министром обороны Молдовы стал сторонник донбасских боевиков
Жители российского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"
Жители российского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"
Россия не подтверждает встречу "нормандской четверки" 9 декабря
Россия не подтверждает встречу "нормандской четверки" 9 декабря
Братья Азар принесли сборной Бельгии победу над россиянами в матче квалификации Евро-2020
Братья Азар принесли сборной Бельгии победу над россиянами в матче квалификации Евро-2020
В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн
В Белой Церкви за 50 секунд ограбили магазин меха на 130 тыс. грн
Сборная Украины вырвала ничью в последнем матче отбора на Евро-2020 (обновлено)
Сборная Украины вырвала ничью в последнем матче отбора на Евро-2020 (обновлено)
Рада проголосовала за увольнение Трубы
Рада проголосовала за увольнение Трубы
В матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей и хоккеиста с украинскими корнями
В матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей и хоккеиста с украинскими корнями
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
ГлавнаяСпорт

В Формуле-1 стюарды лишили Хэмилтона подиума Гран-При Бразилии

Чемпион мира оштрафован за столкновение с пилотом "Ред Булл".

Столкновение Хмилтона и Элбона
Фото: скриншот
Столкновение Хмилтона и Элбона
Накануне победой гонщика Red Bull Макса Ферстаппена завершился предпоследний этап чемпионата мира в классе машин Формула-1 – Гран-При Бразилии.

Концовка гонки на трассе "Интерлагос" получилась на редкость драматичной. 

Активным участником этих событий стал 6-кратный и действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон – сначала гонщик "Мерседес" столкнулся с пилотом "Ред Булл" Александером Элбоном в борьбе за второе место.

А затем в сражении за ту же позиции безуспешно пытался атаковать гонщика "Торо Россо" Пьера Гасли на финишной прямой.
Рискованные действия Хэмилтона в дуэли с Элбоном не остались без внимания стюардов гонки, которые сочли Льюиса виновным в столкновении и наказали пилота "Мерседес" 5-секундным штрафом.

В итоге, Хэмилтон откатился с третьей на седьмую позицию, а на третье место поднялся Карлос Сайнс из McLaren, который, таким образом, "отобрал" подиумное шампанское у чемпиона мира. Добавим, что испанец в этой гонке стартовал последним.

Карлос Сайнс
Фото: EPA/UPG
Карлос Сайнс

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также