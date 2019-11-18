Фото: скриншот Столкновение Хмилтона и Элбона

Концовка гонки на трассе "Интерлагос" получилась на редкость драматичной.

Активным участником этих событий стал 6-кратный и действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон – сначала гонщик "Мерседес" столкнулся с пилотом "Ред Булл" Александером Элбоном в борьбе за второе место.

А затем в сражении за ту же позиции безуспешно пытался атаковать гонщика "Торо Россо" Пьера Гасли на финишной прямой.Рискованные действия Хэмилтона в дуэли с Элбоном не остались без внимания стюардов гонки, которые сочли Льюиса виновным в столкновении и наказали пилота "Мерседес" 5-секундным штрафом.

В итоге, Хэмилтон откатился с третьей на седьмую позицию, а на третье место поднялся Карлос Сайнс из McLaren, который, таким образом, "отобрал" подиумное шампанское у чемпиона мира. Добавим, что испанец в этой гонке стартовал последним.