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​Хэмилтон стал шестикратным чемпионом Формулы-1

До рекорда Шумахера остался только один титул.

Фото: EPA/UPG

Англичанин Льюис Хэмилтон вечером в воскресенье стал шестикратным чемпионом Формулы-1.

На гран-при США Хэмилтон стал вторым, уступив напарнику по Mercedes Валттери Боттасу, но этого было достаточно, чтобы обеспечить себе титул за две гонки до конца сезона.

Хэмилтон стал вторым в истории Формулы-1 пилотом, выигравшим больше пяти титулов. Уже в следующем году он может сравняться с рекордом Михаэля Шумахера, выигрывавшего чемпионат мира семь раз.

Третьим в США стал Макс Ферстаппен из Red Bull.

Гонщик Ferrari Шарль Леклер оказался только четвертым. Пятым, несмотря на столкновение с Карлосом Сайнсом, финишировал второй пилот Red Bull Алекс Албон.

Следующая гонка пройдет 17 ноября в Бразилии.

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