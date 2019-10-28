Свитолина на Итоговом турнире WTA начала защиту титула с победы

Борьба с Каролиной Плишковой была ожесточенной.

Лидер украинского женского тенниса Элина Свитолина (№8 WTA) успешно стартовала на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне.

В первом туре группового раунда Элина в двух сетах обыграла лучшую чешскую теннисистку Каролину Плишкову (№2 WTA) - 7:6 (14-12), 6:4.

Свитолина в матче, который продолжался почти 2 часа, сделала всего 2 эйса, в отличие от 7 ее соперницей.

Однако определяющим был показатель двойных ошибок (6 – у чешки и 1 – у украинки) и процент очков, выигранных на 2-й подаче – 39% и 62% соответственно.

Отметим, что это четвертая подряд победа Свитолиной над Плишковой (общий счет 4-5). Более того, каждый раз, когда Элина побеждала Каролину, украинка выигрывала турнир (Рим-2017, Брисбен-2018 и Сингапур-2018).

Напомним, вместе с украинкой и представительницей Чехии в "Фиолетовой" группе турнира также выступают канадка Бьянка Андрееску и румынка Симона Халеп.

Матч между ними только что стартовал.