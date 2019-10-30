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Украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 в мировом рейтинге) выиграла второй матч Итогового турнира WTA в Шэньчжэне, победив со счетом 7:5, 6:3 румынку Симону Халеп (№5). Это позволило ей досрочно выйти из группы в полуфинал.

В первой игре турнира Свитолина победила чешку Каролину Плишкову.

Третий поединок в рамках группы состоится 1 ноября против канадки Бьянки Андрееску.

Напомним, Свитолина в Шэньчжэне защищает статус действующей чемпионки Итогового турнира WTA. В прошлом году в Сингапуре в финале она обыграла американку Слоан Стивенс.