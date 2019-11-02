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Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA в китайском Шенчжене, сообщает WTA в Тwitter.

В трех сетах украинка, которая является восьмым номером WTA, победила седьмую ракетку мира из Швейцарии Белинду Бенчич.

Свитолина уступила в первом сете, но потом сравняла счет, а также уверенно вела в третьей партии, но Бенчич в итоге отказалась продолжать матч из-за проблем с бедром при счете в пользу украинки - 5:7, 6:3, 4:1.

Свитолина одержала четвертую подряд победу в турнире и вышла в финал, где ее соперницей станет победительница второго полуфинала между чешкой Каролиной Плишковой и австралийкой Эшли Барти.

Накануне украинская спортсменка одолела соперницу Софию Кенин со счетом 7:5, 7:6 (12:10). Свитолина второй раз подряд сыграет в финале Итогового турнира. В прошлом году Элина выиграла этот трофей в Сингапуре.