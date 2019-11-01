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Свитолина выиграла третий матч на Итоговом турнире WTA

Украинка первой с 2013 года вышла из группы, не потеряв ни одного сета.

Фото: EPA/UPG

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№8 в мировом рейтинге) выиграла третий матч Итогового турнира WTA в Шэньчжэне, победив со счетом 7:5, 7:6 американку Софию Кенин.

Как отмечает профильное издание "Большой теннис Украины", Свитолина стала первой теннисисткой с 2013 года (Серена Уильямс), которая вышла из группы на WTA Finals, не потеряв ни одного сета.

Американка София Кенин (№12 в мировом рейтинге) дебютировала на Итоговом турнире, заменив в группе получившую травму Бьянку Андрееску из Канады.

25-летняя Свитолина второй год подряд выступит в полуфинале Итогового турнира.

Ее соперницей станет Белинда Бенчич (№7) из Швейцарии, которая заняла второе место в Красной группе. В этом году девушки сыграли на турнирах в Дубае (победа Бенчич) и Торонто (победа Свитолиной).

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