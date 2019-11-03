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Свитолина не смогла защитить титул чемпионки Итогового турнира WTA

Австралийка Эшли Барти впервые победила украинку.

Свитолина не смогла защитить титул чемпионки Итогового турнира WTA
Элина Свитолина
Фото: EPA/UPG

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла защитить титул чемпионки Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в этом году в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщается в Twitter турнира.

Украинская теннисистка в финале уступила первой ракетке мира Эшли Барти из Австралии в двух сетах - 4:6, 3:6. Матч продлился полтора часа.

Барти впервые обыграла Свитолину. Ранее теннисистки встречались пять раз и во всех матчах победу одержала украинка.

На нынешнем розыгрыше в Шэньчьжэне Свитолина в групповом этапе победила Каролину Плишкову, Симону Халеп и Софию Кенин, а в полуфинале справилась с Белиндой Бенчич.

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