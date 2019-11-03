Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла защитить титул чемпионки Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в этом году в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщается в Twitter турнира.
Украинская теннисистка в финале уступила первой ракетке мира Эшли Барти из Австралии в двух сетах - 4:6, 3:6. Матч продлился полтора часа.
Барти впервые обыграла Свитолину. Ранее теннисистки встречались пять раз и во всех матчах победу одержала украинка.
That's the match and the title!@ashbarty beats Svitolina 6-4, 6-3 to win the Billie Jean King Trophy at the @SHISEIDO_corp @WTAFinals Shenzhen! pic.twitter.com/eiiiXs84rY— WTA (@WTA) 3 листопада 2019 р.
На нынешнем розыгрыше в Шэньчьжэне Свитолина в групповом этапе победила Каролину Плишкову, Симону Халеп и Софию Кенин, а в полуфинале справилась с Белиндой Бенчич.