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Пятов установил рекорд сборной Украины

Андрей сыграл свой 93-й матч за сборную.

Пятов установил рекорд сборной Украины
Андрей Пятов
Фото: EPA/UPG

Накануне сборная Украины в Белграде в рамках заключительного матча отбора Евро-2020 сумела вырвать ничью против Сербии 2:2.

Ворота нашей национальной команды защищал Андрей Пятов, для которого этот матч был 93-м в футболке "желто-синих.

Таким образом, по этому показателю голкипер донецкого "Шахтера" установил новый рекорд сборной для вратарей.

Пятов на один матч превзошел достижение динамовца Александра Шовковского.

В абсолютных цифрах Пятов является пятым в списке футболистов, сыгравших наибольшее количество поединков за сборную Украины.

Рекордсменом является Анатолий Тимощук (144 игры), за ним расположились нынешний наставник национальной команды Андрей Шевченко (111), нынешний главный тренер молодежной сборной Руслан Ротань (100) и Олег Гусев (98).

Примечательно, что все они уже завершили свою карьеру.

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