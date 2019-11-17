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В матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей и хоккеиста с украинскими корнями

Горячих парней из "Аризоны" и "Калгари" долго не могли успокоить судьи.

В матче НХЛ произошла массовая драка с участием вратарей и хоккеиста с украинскими корнями
Фото: twitter @flames_fanly

В мачте регулярного чемпионата НХЛ между "Аризоной Койотс" и "Калгари Флэймз" (3:0), который прошел в Глендейле, произошла массовая драка.

Зачинщиком конфликта выступил форвард "Флеймз" Джони Годро толкнувший в спину оппонента.

А в завязавшейся потасовке главным действующим лицом был игрок "Калгари" Мэттью Ткачук.

Хоккеист с украинскими корнями, как лев бросался от одного единоборства в другое, пока не остановил свой выбор на голкипере "Аризоны" Кемпере Дарси.

На удивление, судьи либерально отнеслись к эпизоду, наградив Ткачука и Дарси всего четырьмя минутами штрафа, а Годро схлопатал и вовсе минимальный "срок" – 2 минуты.

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