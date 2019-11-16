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"Мерседес" может продать свою команду в Формуле-1 российскому бизнесмену, - Bild

В "Мерседес" также устали от своего доминирования в "Королевских автогонках".

"Мерседес" может продать свою команду в Формуле-1 российскому бизнесмену, - Bild
Дмитрий Мазепин
Фото: championat.com

Российский бизнесмен, основной владелец и председатель совета директоров Объединенной химической компании "Уралхим" Дмитрий Мазепин и американский миллиардер Роджер Пенске являются кандидатами на покупку команды Формулы-1 "Мерседес", сообщает Auto Bild.

Причиной, по которой немецкий автоконцерн может продать свое формульное подразделение, является подписание нового Договора согласия в Формуле-1, который вступает в силу с 2021 года.

Пока "Мерседес" отказывается от нового договора с хозяевами "королевской формулы".

Поэтому, если найдется достойный покупатель, команда может быть выставлена на продажу.

Ранее сообщалось, что руководство "Даймлер" планирует сократить персонал к 2022 году и команда Формулы-1 может оказаться под ударом, несмотря на заявления исполнительного директора автоспортивного подразделения Mercedes-Benz Тото Вольфа о том, что команда планирует сохранить место в Формуле-1.

Напомним, последние шесть сезонов немецкая команда выигрывала оба титула - и личный зачет (пять раз Льюис Хэмилтон и один раз Нико Росберг), и Кубок конструкторов.

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