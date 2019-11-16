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Гол Месси обеспечил аргентинцам победу над сборной Бразилии

Товарищеский поединок состоялся в Саудовской Аравии.

Гол Месси обеспечил аргентинцам победу над сборной Бразилии
Месси в окружении Артура Мело (8) и Алекса Сандро (6)
Фото: EPA/UPG

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на "Университетском стадионе" имени короля Сауда прошел товарищеский поединок между непримиримыми соперниками – сборными Бразилии и Аргентины.

Матч, не изобиловавший большим количеством голевых моментов, завершился победой аргентинцев 1:0.

Первыми верную возможность открыть счет имели бразильцы. На 10-й минуте, заработавший пенальти Габриэль Жезус, сам решил его и реализовать. Однако форвард "Манчестер Сити" хладнокровно послал мяч рядом со штангой.

Через 3 минуты аналогичная возможность реализовать пенальти предоставилась Лионелю Месси. Но и тут форвард проиграл дуэль голкиперу – Алиссон мяч отбил, но прямо на Лео, которому не составило труда добить мяч в ворота 1:0.

Отметим, это было 117-е противостояние национальных команд Бразилии и Аргентины. На счету пентакампионов осталось 47 побед, аргентинцы выиграли 44-ю встречу и 26 матчей победителей не выявили. Разность мячей 174-173 в пользу сборной Аргентины.

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