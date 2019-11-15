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Украина направила Японии протест из-за участия команды "ДНР" на турнире по каратэ

Организаторы признали факт участия команды "ДНР".

Украина направила Японии протест из-за участия команды "ДНР" на турнире по каратэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Украины Владимир Зеленский
Фото: Офис президента

Посольство Украины в Японии передало официальному Токио обращение из-за участия команды "ДНР" на Кубке мира по каратэ, проводимом одной из малоизвестных федераций.

Об этом дипломатическое учреждение сообщило в Facebook.

По информации посольства, организатором соревнований выступила частная организация - "Всемирная федерация каратэномити".

Организаторы турнира подтвердили факт приглашения спортсменов из клуба, находящегося на оккупированной территории Донецкой области.

При этом в украинском посольстве отметили, что с начала боевых действий на востоке Украины Япония постоянно поддерживает официальный Киев и их позиция не меняется.

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