Украина направила Японии протест из-за участия команды "ДНР" на турнире по каратэ

Посольство Украины в Японии передало официальному Токио обращение из-за участия команды "ДНР" на Кубке мира по каратэ, проводимом одной из малоизвестных федераций.

Об этом дипломатическое учреждение сообщило в Facebook.

По информации посольства, организатором соревнований выступила частная организация - "Всемирная федерация каратэномити".

Организаторы турнира подтвердили факт приглашения спортсменов из клуба, находящегося на оккупированной территории Донецкой области.

При этом в украинском посольстве отметили, что с начала боевых действий на востоке Украины Япония постоянно поддерживает официальный Киев и их позиция не меняется.