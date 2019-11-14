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Украина минимально обыграла Эстонию в товарищеском матче

Матче на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье завершился со счетом 1:0.

Украина минимально обыграла Эстонию в товарищеском матче
Фото: ffu.ua

Украина победила Эстонию в товарищеском матче, который состоялся на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье.

Об этом сообщает Спортарена.

"Команда Андрея Шевченко владела инициативой в течение всего матча. В компенсированное время Роман Безус принес украинцам победу. Полузащитник удачно пробил со штрафного и мяч после рикошета от Сергея Зенева влетел в ворота эстонцев", - говорится в сообщении.

В матче со сборной Эстонии в составе украинской национальной сборной дебютировал полузащитник Зари Дмитрий Иванисеня.

После игры с эстонцами Украина 17 ноября в Белграде проведет заключительный матч отбора на Евро-2020 против Сербии. Напомним, что украинцы досрочно вышли в финальную часть Евро-2020.

Эстония 19 ноября на выезде проведет отборочный матч с Нидерландами. Эстонцы уже потеряли шансы на выход из группы.

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