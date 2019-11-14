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Ломаченко назвал возможную причину потери Гвоздиком чемпионского пояса в бою с Бетербиевым

Украинский суперчемпион пока не задумывается о тренерской карьере.

Василий Ломаченко и Александр Гвоздик
Фото: Instagram
Василий Ломаченко и Александр Гвоздик
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко высказал свое мнение касательно причин поражения своего соотечественника Александра Гвоздика (17-1, 14 КО) в бою против россиянина Артура Бетербиева (15-0, 15 КО).

Двукратный олимпийский чемпион Пекина-2008 и Лондона-2012 считает, что экс-обладателю пояса WBC в полутяжелой весовой категории не хватило физической подготовки.

"Мне кажется, Гвоздик не совсем был физически готов к бою с Бетербиевым. Но сложно судить. Из своего опыта, думаю, они не совсем много времени уделяли физической подготовке", - сказал Ломаченко в интервью RADIO KORDON.

"Тренировать его? Я? Нет, конечно. Вообще даже не думаю о тренерской деятельности. Не вижу себя в этом", – отметил один из лучших украинских боксеров всех времен.

Напомним, что Гвоздик проиграл россиянину техническим нокаутом в десятом раунде, перед этим трижды побывав в нокдауне.

После боя украинец провел три дня в больнице Филадельфии.

После победы Бетербиев унифицировал титулы чемпиона мира по двум версиям - IBF и WBC.

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