Ломаченко стал "франчайзинговым" чемпионом WBC

Временный обладатель пояса WBC Девин Хэйни стал cамым молодым чемпионом мира.

Обладатель поясов по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10KO) отныне является чемпионом Всемирного боксерского совета (WBC) "Franchise", сообщает Boxing Scene.

Фото: boxingscene.com Василий Ломаченко

Во время ежегодной конвенции WBC, которая состоялась 23 октября в Канкуне (Мексика), была рассмотрена и одобрена просьба промоутерской компании Top Rank по предоставлению Ломаченко специального статуса чемпиона.

Связано это с тем, что промоутер украинца Боб Арум хочет организовать своему подопечному в начале 2020 года поединок за звание абсолютного чемпиона мира с победителем противостояния Ричард Комми - Теофимо Лопес.

Поскольку по линии WBC есть обязательный претендент Девин Хэйни, отныне 20-летний американец является не временным обладателем пояса в легком весе, а полноценным чемпионом WBC.

Фото: EPA/UPG Девин Хэйни

Отметим, что чемпионский бой за пояс, которым еще не обладает Ломаченко – IBF между Комми и Лопесом состоится 14 декабря.

Ранее Ломаченко заявил, что не против провести обязательную защиту против Хэйни, но случится это только после завоевания абсолютного чемпионства.