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Чемпиона мира и Европы по плаванию в родном Ровно заставляют платить за бассейн и не пускают к нему тренера

С Михаилом Романчуком сложилась парадоксальная ситуация.

Чемпиона мира и Европы по плаванию в родном Ровно заставляют платить за бассейн и не пускают к нему тренера
Михаил Романчук
Фото: Facebook.com Николай Моторный

Отец украинского чемпиона мира-2018 в китайском Гуанчжоу и Европы-2017 в Копенгагене на короткой воде, 2-кратного чемпиона Европы-2018 в Глазго и двукратного серебряного призера чемпионата мира (2017 и 2019) по плаванию Михаила Романчука в своем Facebook рассказал о достаточно печальной истории относительно тренировок сына в родном городе Ровно.

Вчерашний случай или ситуация в нашем бассейне "Авангард" яркое подтверждение того, что в Украине не знают своих спортсменов.

Бассейн принадлежит частному ВУЗу и тренировки там стоят в час 120 гривен и ни о каком Михаиле Романчуке чемпионе мира и чемпионе Европы там никто не знает.

Сын уже проплатил за два часа тренировки 240 гривен, а тренера не пустили. Нужно было платить столько же, чтобы Миша мог тренироваться со своим тренером. А ситуация действительно парадоксальная только в том, что руководство бассейна имеет своих специалистов и, очевидно, "значительно профессиональнее", чем заслуженный тренер Украины Петр Нагорный.

Был вынужден сделать этот пост в Facebook. Возможно, прочитает кто-то из спортивных руководителей области, или директор ОШВСМ, в которых слова, почему-то расходятся с делом", - пишет Романчук-старший.

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