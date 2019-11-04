Южная Корея отказалась сдаваться Японии

Противостояние Японии и Южной Кореи поставило под угрозу всю систему безопасности в регионе Восточной Азии и дало дополнительные козыри в руки Китаю и Северной Корее. А учитывая отстранение США от насущных проблем азиатских стран, конфликт Сеула и Токио может затянуться. Всё это несёт как геополитические, так и экономические глобальные риски. Правда представители стран – вероятно, осознавая весь спектр вызовов – уже заявили, что готовы к возобновлению диалога.

Фото: Yonhap

Что происходит?

На самом деле антияпонские взгляды давно поселились в корейском подсознании. Как на Севере, так и на Юге хорошо помнят брутальную оккупацию полуострова в 1910-1945 годах, когда около 8 млн корейцев были угнаны в бесправные рабочие для милитаристской машины Японии. В КНДР на этом вообще строится целый миф о легитимности династии Кимов (Ким Ир Сен – дедушка нынешнего северокорейского лидера – был партизаном, борющимся с войсками императора).

Но решение Верховного Суда в Сеуле в 2018 году потребовать от двух больших японских промышленных компаний – Mitsubishi и Nippon-Steel – дополнительных контрибуций в размере $222 тысячи для 14 корейцев, подавших иски, стало неожиданностью.

Некоторых истцов уже нет в живых, однако их семьи продолжают борьбу. Токио справедливо указывал, что все разногласия были улажены в договоре от 1965 года, в котором страны восстановили дипотношения, а Япония выплатила $800 млн компенсаций. Эти деньги стали в будущем основой южнокорейского «экономического чуда». В 2015 году Япония извинилась и пообещала доплату в размере $9,5 млн для помощи жертвам.

Впрочем, Сеул считал по-другому и продолжал требовать возмещения уже по новым искам. Кто-то может отметить, что сумма немногим более $200 тыс. – ничто для глобальных корпораций, но тут в дело вступают политика, национальная гордость и попытка южнокорейского президента Мун Чже-Ина спасти падающий до рекордно низких (45-40%) показателей рейтинг. Ведь национализм – последний довод, когда все остальные уже не работают.

Фото: kloop.kg Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин

Ожидаемый результат

Токио платить отказался. В ответ Сеул пригрозил национализировать предприятия «Мицубиси» и «Ниппона» на своей территории. После этого было столкновение на воде, когда над военным кораблем Юга, который шел спасать рыбаков Севера, низко пролетел японский самолет.

Южане запеленговали его радаром, а затем сказали: если Япония позволит себе подобную выходку еще раз – будет открыт огонь. Вслед за этой эскалацией началась торговая война. Токио и Сеул взаимно исключили друг друга из «белых списков» ближайших торговых партнеров. Это значит, что для ввоза товаров теперь нужно платить больше, включая налоги и пошлины.

Корейцы начали выходить на акции протеста, бойкотировать японские товары – такие, как бренды одежды, машины и косметику. Экспорт японского пива снизился практически до нуля в сентябре. Корейцы – вторые после китайцев по турпотоку в Японию, но и этот показатель снизился на 60%.

Но подобные решения вряд ли могут привести к чему хорошему: ведь Южная Корея очень зависит от японского химического сырья с точки зрения производства жидкокристаллических экранов, смартфонов, ноутбуков и тому подобного. Задержки в поставках грозят резко увеличить цены на технику во всем мире, поэтому Южная Корея подала на Японию жалобу во Всемирную Организацию Торговли. Прямые инвестиции Японии в Южную Корею, до этого довольно большие, за этот год уменьшились на треть. Ожидать позитивного разрешения тут не следует, хотя прения в Женеве уже начались.

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Сеул не ограничился только торговым противостоянием. Он также заявил о выходе из соглашения об обмене данными разведки (GSOMIA) – формального документа, который позволял быстро реагировать на угрозы со стороны КНР и КНДР.

Позже выяснилось, что из-за этого, Япония «проспала» некоторые ракетные запуски, осуществленные военными Северной Кореи. Действие GSOMIA истекает в ближайшее время и пока нет предпосылок к его автоматическому продлению.

Каждая новая новость, будь то желание Японии провести часть соревнований грядущих ОИ возле печально известной Фукусимы, приглашение нового посла, требование Сеула доставлять их атлетам еду отдельно от всех, или же использование Японией флага «восходящего солнца» вызывает новые волны споров между странами.

А в это в то время КНДР все лето и осень тестирует новые ракеты, а Китай активно милитаризируется и вместе с РФ постоянно нарушает воздушное пространство Южной Кореи. При этом сам Юг всё больше напоминает осажденную со всех сторон крепость.

Фото: EPA/UPG

Есть ли надежда?

Как минимум, стороны уже разговаривают. На последнем саммите АСЕАН в Бангкоке премьер-министр Японии Синдзё Абе и президент Южной Кореи Мун Чже-Ин поговорили 11 минут о необходимости разрешить проблемы, стоящие между их государствами. Китай предложил двум странам провести новую встречу в Чэньду в декабре. Не афишируя, встречаются и представители парламентов обеих стран.

С другой стороны, тот же Абэ говорил своему окружению приватно, что ближайшие лет пять ожидать улучшения отношений не стоит. Предыдущие «свидания» министра иностранных дел Юга Кан Гён Хва как со старым министром Таро Коно (сейчас министр обороны Японии), так и с его преемником ничем не завершилось, а стороны, судя по фотографиям, вели себя довольно холодно.

Видно, что АСЕАН хочет как можно быстрее разрешить конфликт при неучастии США, где дипломатическая служба и Госдепартамент по большей части давно дезорганизованы. Но только время покажет, есть ли желание у самих Японии и Южной Кореи начать примирительный диалог.