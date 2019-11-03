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Россия задержала медицинскую эвакуацию военного атташе США, - NYT

Инцидент произошел еще в августе, однако известно о нем стало только сейчас.

Россия задержала медицинскую эвакуацию военного атташе США, - NYT
Фото: stratigos.ru

Российские власти задержали эвакуацию заболевшего американского военного атташе из Москвы в больницу в Германии. Инцидент произошел еще в августе, однако известно о нем стало только сейчас.

Об этом сообщает Голос Америки.

New York Times назвала инцидент очередным эпизодом кампании преследования американских дипломатов в России.

Дипломатический протокол разрешает срочную эвакуацию дипломатов по медицинским показаниям, однако вылет самолета, присланного для эвакуации атташе, был задержан на несколько часов без видимых причин, несмотря на протесты сотрудников посольства и Госдепартамента в Вашингтоне, пишет газета, ссылаясь на нескольких сотрудников администрации Трампа, выступавших на условиях анонимности.

В конце концов, российская сторона уступила, и американский офицер был благополучно эвакуирован, сообщили источники издания.

Представители Госдепартамента и министерства обороны подтвердили медицинский инцидент в России, но не сообщили имя офицера и подробности эвакуации.

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