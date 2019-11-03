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Минюст США начал публиковать материалы из расследования Мюллера

Манафорт продвигал идею вмешательства Украины, а не России в американские выборы в 2016 году.

Минюст США начал публиковать материалы из расследования Мюллера
Пол Манафорт
Фото: EPA/UPG

Министерство юстиции США начало публиковать документы из расследования Роберта Мюллера о влиянии России на президентские выборы в 2016 году.

Телеканал CNN и новостной сайт BuzzFeed добились от американского Минюста обнародования этих материалов через суд.

Согласно информации BuzzFeed, в опубликованных заметках Мюллера говорится, что глава предвыборного штаба Дональда Трампа, американский политтехнолог Пол Манафорт продвигал идею, что Украина, а не Россия стояла за взломом серверов Национального комитета Демократической партии во время президентской кампании 2016 года. 

"В апреле 2018 года в беседе с командой Мюллера бывший заместитель главы штаба Трампа Рик Гейтс рассказал, что Манафорт еще в 2016 году настаивал на том, что взлом осуществляли из Украины, а не из России", - сообщает издание.

По словам Гейтса, теорию о причастности Киева к вмешательству в президентские выборы в США поддержал партнер Манафорта украинский бизнесмен Константин Килимник, которого в США подозревают в работе на российскую разведку.

Кроме того, экс-советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн также утверждал, что россияне не вмешивались в выборы.

Издание также отмечает, что идея о том, что Украина, а не Россия была вовлечена в кражу электронных писем Демпартии, согласно документам Мюллера, была выдвинута российскими новостными агентствами, что противоречит собственным выводам разведывательного сообщества США о том, что именно Россия участвовала во взломе серверов и организации публикации документов через WikiLeaks.

Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера относительно возможных связей и сговора между участниками избирательной кампании Дональда Трампа и Россией продолжалось с июня 2017-го до марта 2019 года. По его результатам был подготовлен более чем 400-страничный отчет, в котором указывается на «систематическое и масштабное» вмешательство России в избирательный процесс в США в 2016 году.

В то же время в выводах отчета говорится о том, что доказательств сговора Трампа с россиянами, достаточных для предъявления обвинения, найдено не было. Однако прокуроры не исключили, что президент США пытался воспрепятствовать правосудию во время расследования.

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