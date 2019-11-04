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Гендиректор McDonald’s уволен из-за служебного романа

Корпоративные правила запрещают менеджерам компании вступать в отношения с подчиненными.

Гендиректор McDonald’s уволен из-за служебного романа
Стив Истербрук
Фото: echo.msk.ru

Генеральный директор McDonald’s Стив Истербрук уволен в связи с нарушением политики компании, после того как он вступил по взаимному согласию в отношения с коллегой.

Об этом сообщила корпорация в воскресенье, передает "Голос Америки".

Компания подчеркивает, что менеджерам McDonald’s запрещено вступать в романтические отношения с прямыми или косвенными подчиненными.

В письме, направленном работникам компании, Истербрук признал, что у него был служебный роман, назвав его ошибкой.

Совет директоров McDonald’s проголосовал за увольнение Истербрука после проведения разбирательства. Детали компенсационного пакета, который он получит, станут известны позже. Истербрук также покинет совет директоров компании.

McDonald’s не сообщает никаких сведений о коллеге, чьи отношения с Истербруком вызвали скандал.

Совет директоров назначил новым президентом и гендиректором Криса Кемпчински, который недавно работал президентом отделения McDonald’s в США. Кемпчински пришел в McDonald’s в 2015 году. Он отвечал за работу примерно 14 тыс. ресторанов в США, сыграл важную роль в реализации стратегического плана McDonald’s и курировал самую всеобъемлющую трансформацию бизнеса в истории McDonald’s в США.

Кемпчински называл Истербрука, который занимал пост генерального директора с 2015 года, своим наставником.

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