​Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Украиной, Россией и Китаем

Президент США уверен, что может ладить с другими государствами.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него сложились хорошие отношения с тремя странами - Украиной, Россией и Китаем.

Об этом он рассказал в интервью Fox News.

"Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие", - сказал Трамп.

Президент США считает, что люди не понимают - он может ладить с другими государствами.

По его словам, его поддержка Украины тоже "очень хорошая".

Напомним, ранее Трамп случайно назвал Владимира Зеленского "новым российским президентом".