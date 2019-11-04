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​Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Украиной, Россией и Китаем

Президент США уверен, что может ладить с другими государствами.

​Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Украиной, Россией и Китаем
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него сложились хорошие отношения с тремя странами -  Украиной, Россией и Китаем.

Об этом он рассказал в интервью Fox News.

"Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие", - сказал Трамп.

Президент США считает, что люди не понимают - он может ладить с другими государствами.

По его словам, его поддержка Украины тоже "очень хорошая".

Напомним, ранее Трамп случайно назвал Владимира Зеленского "новым российским президентом".

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