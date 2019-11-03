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Трамп потребовал раскрыть информатора о разговоре с Зеленским

Президент США призвал покончить с "выдумкой об импичменте".

Трамп потребовал раскрыть информатора о разговоре с Зеленским
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп требует раскрыть информатора, который подал жалобу о якобы его давлении на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора в июле.

Об этом президент США заявил в Twitter.

Трамп уверен, что сотрудничающие с демократами СМИ знают, кто он такой, но не хотят раскрывать его личность.

"Информатор поступил очень неправильно, поэтому он должен показаться. Медиа фейковых новостей знают, кто он, но они работают на Демократическую партию и не хотят раскрыть его", - заявил он.

Трамп призвал разоблачить информатора и покончить с "выдумкой об импичменте".

Накануне Трамп, комментируя вопрос об импичменте, заявил, что он готов принять президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме.

Напомним, Трамп и Зеленский встречались 25 сентября в Нью-Йорке в рамках визита украинского президента в США для участия в Генассамблеи ООН.

В этот же день власти США опубликовали содержание ранее засекреченного телефонного разговора Трампа с Зеленским. 

Демократы из Палаты представителей начали процедуру импичмента, узнав, что Трамп в ходе этого разговора оказывал давление на собеседника, стремясь вынудить его провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Демократы полагают, что Трамп злоупотребил полномочиями, пытаясь создать проблемы своему политическому сопернику.

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