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В Киеве арестовали директора лесхоза, предложившего $100 тыс. детективу НАБУ

Подозреваемому вменяют попытку откупиться от уголовного дела.

В Киеве арестовали директора лесхоза, предложившего $100 тыс. детективу НАБУ
Фото: uaportal.com

Высший антикоррупционный суд в субботу избрал меру пресечения директору госпредприятия "Гутянское лесное хозяйство" Виктору Сысе, которого задержали 30 октября во время попытки дать $100 тыс. детективу НАБУ.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Директор лесхоза взят под стражу на 60 суток. Он может выйти под залог 4,994 млн гривен.

По версии следствия, подозреваемый предлагал детективу деньги за решение вопроса о закрытии уголовного производства, связанного с хищением значительных объемов древесины лесхоза и продажей лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольным ему компаниям.

За дачу взятки леснику инкриминируется ч.3 ст.369 УК Украины.

Напомним, что Сыса стал известен в июле после совещания президента Владимира Зеленского в Харькове.

Ему доложили, что Сыса якобы контролирует незаконные вырубки в области, и Зеленский прямо во время совещания звонил директору лесхоза и пригласил его в Офис президента.

После визита Зеленского ГБР заинтересовалось вырубкой леса в Харьковской области.

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