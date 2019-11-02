В Богодухове обокрали редакцию местной газеты "Маяк"

В Богодухове в ночь на 31 октября обокрали редакцию местной газеты "Маяк".

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Неизвестные лица через окно проникли в помещение и забрали оттуда 6 тысяч гривен, ноутбук и фотоаппарат.

По данному факту следователи Богодуховского отдела полиции открыли производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса - кража.

Главный редактор газеты Татьяна Чернышова в фейсбуке написала, что воры похитили даже такие вещи, как цветочную вазу, предметы одежды и шампанское из холодильника.

"Для меня самый ценный - мой рабочий ноутбук, мое орудие труда, и то, что осталось на нем, - документы в электронном виде, запросы, письма, материалы, заготовки для будущих публикаций и книги о педагогах, фото за 5 последних лет. Фотоаппарат - как теперь быть без него? Он был нашим другом лет десять, ни разу не подвел. Деньги за подписку (должны были в пятницу на почте подписать "Маяк" нашим читателям)", - написала она.