МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона о "нелегальных украинских бандах"
МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона о "нелегальных украинских бандах"
Заседание Рады началось с конфуза с электронной регистрацией
Заседание Рады началось с конфуза с электронной регистрацией
Макрон в интервью правому журналу упомянул "нелегальные украинские банды"
Макрон в интервью правому журналу упомянул "нелегальные украинские банды"
Яременко написал заявление об увольнении с должности главы комитета Рады (обновлено)
Яременко написал заявление об увольнении с должности главы комитета Рады (обновлено)
Депутатка "Слуги народа" расплакалась из-за игнорирования ее правок
Депутатка "Слуги народа" расплакалась из-за игнорирования ее правок
Успеть до ноября. Как неприкосновенность Дубневича рассорила «Слуг»
Успеть до ноября. Как неприкосновенность Дубневича рассорила «Слуг»
Климкин "уверен" в военном ударе России по югу Украины
Климкин "уверен" в военном ударе России по югу Украины
Зеленского в Тернополе встретили криками "Позор"
Зеленского в Тернополе встретили криками "Позор"
​Министр обороны прокомментировал слова Климкина о военном ударе России по югу Украины
​Министр обороны прокомментировал слова Климкина о военном ударе России по югу Украины
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Богодухове обокрали редакцию местной газеты "Маяк"

Воры украли ноутбук, фотоаппарат и 6 тысяч гривен.

В Богодухове обокрали редакцию местной газеты "Маяк"
Фото: facebook.com / "МАЯК" Богодухів

В Богодухове в ночь на 31 октября обокрали редакцию местной газеты "Маяк".

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Неизвестные лица через окно проникли в помещение и забрали оттуда 6 тысяч гривен, ноутбук и фотоаппарат.

По данному факту следователи Богодуховского отдела полиции открыли производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса - кража.

Главный редактор газеты Татьяна Чернышова в фейсбуке написала, что воры похитили даже такие вещи, как цветочную вазу, предметы одежды и шампанское из холодильника.

"Для меня самый ценный - мой рабочий ноутбук, мое орудие труда, и то, что осталось на нем, - документы в электронном виде, запросы, письма, материалы, заготовки для будущих публикаций и книги о педагогах, фото за 5 последних лет. Фотоаппарат - как теперь быть без него? Он был нашим другом лет десять, ни разу не подвел. Деньги за подписку (должны были в пятницу на почте подписать "Маяк" нашим читателям)", - написала она.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также