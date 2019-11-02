СБУ подтвердила масштабную контрабанду минудобрений на Николаевской таможни

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Николаевской таможни на масштабных злоупотреблениях, связанных с контрабандой минудобрений. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Установлено, что в течение 2018-2019 годов руководство областной таможни совместно с начальниками нескольких таможенных постов систематически нарушали отечественное антидемпинговое законодательство в интересах коммерческих структур", - говорится в сообщении.

При ввозе из Европы минеральных удобрений должностные лица безосновательно занижали налоговые ставки, в результате чего государственный бюджет недополучил почти 10 млн гривен.

По результатам санкционированных обысков правоохранители изъяли документацию, подтверждающую масштабные злоупотребления.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Напомним, 31 октября на Николаевской таможне прошли обыски по делу о контрабанде минудобрений. Сообщалось, что госбюджет мог недополучить более 163 млн гривен.