У Каменца-Подольского съехал в кювет и перевернулся рейсовый автобус. Об этом сообщили в Нацполиции Хмельницкой области.
Авария произошла около 11:00 в субботу, 2 ноября.
"По предварительной информации, в транспортном средстве заклинило колесо, но окончательные выводы о причинах аварии можно будет сделать только после получения результатов автотехнической экспертизы и по завершении расследования", - говорится в сообщении.
В результате ДТП 31-летний водитель и семь пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в Каменец-Подольскую районную больницу.
Напомним, вчера в Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо.