По предварительной информации, у автобуса заклинило колесо.

Фото: https://hm.npu.gov.ua/

У Каменца-Подольского съехал в кювет и перевернулся рейсовый автобус. Об этом сообщили в Нацполиции Хмельницкой области.

Авария произошла около 11:00 в субботу, 2 ноября.

"По предварительной информации, в транспортном средстве заклинило колесо, но окончательные выводы о причинах аварии можно будет сделать только после получения результатов автотехнической экспертизы и по завершении расследования", - говорится в сообщении.

В результате ДТП 31-летний водитель и семь пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в Каменец-Подольскую районную больницу.

Напомним, вчера в Киеве у маршрутки на ходу отвалилось колесо.