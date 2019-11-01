Цемах рассказал, что ему предлагали гражданство Нидерландов в обмен на показания

Бывший "начальник ПВО" Славянской бригады боевиков "ДНР" Владимир Цемах заявил, что Нидерланды предлагали ему гражданство и участие в программе защиты свидетелей по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17.

Об этом он рассказал в интервью гендиректору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, обвиняемому в госизмене и сепаратизме, передают "Українськi Новини".

Цемах рассказал, что во время пребывания в СИЗО в Киеве его несколько раз допрашивали русскоговорящие следователи из Нидерландов и Австралии. Нидерландского следователя звали Ара Хатарян, а австралийского - Сергей. По словам Цемаха, что они предлагали ему защиту в случае дачи свидетельских показаний.

"Они предлагали программу защиты свидетелей, предлагали гражданство и домик в Голландии...", - утверждает Цемах.

Бывший боевик добавил, что отказался от предложения "из-за своего патриотизма".

Цемах также подтвердил, что во время операции по его задержанию в Снежном украинские силовики были обстреляны из миномета. По его словам, задержание проводили два сотрудника украинской спецслужбы. При этом он заявил, что не считает себя террористом, а наоборот - жертвой террора со стороны Украины и думает судиться с ней в международных судах.

Как сообщалось, и Цемах, и Вышинский были освобождены из-под стражи и переданы России в начале сентября в рамках обмена пленными.

Напомним, Цемах, который ранее считался свидетелем по делу о катастрофе МН17, стал пятым подозреваемым.

Пассажирский "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа 28 сентября 2016 года в Нидерландах представила результаты уголовного расследования причин катастрофы. Согласно выводам JIT, авиалайнер был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки "Бук" с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское. Данный район на тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов. Из расследования следует, что "Бук" был доставлен в Украину из России, после того, как его использовали для атаки на авиалайнер рейса МН17, он снова вернулся на территорию РФ.

Цемах был командиром роты наемников в 2014 году в Снежном. Боевика достали его из Снежного ценой жизни разведчика Александра Колодяжного - он умер от травм, полученных в ходе спецоперации, 11 июля. Ранее журналисты нашли видео, на котором начальник ПВО "Славянской бригады ДНР" Цемах признался, что спрятал сбивший MH-17 "Бук".

После обмена Цемаха глава МИД Нидерландов заявил, что правительство страны "глубоко сожалеет", что под давлением России Украина его выдала, но при этом он рассказал, что голландские следователи допросили боевика перед обменом.