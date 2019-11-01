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Гаагский суд отклонил ходатайство Украины об отводе судьи по делу о "скифском золоте"

Суд не усмотрел предвзятости в действиях судьи.

Гаагский суд отклонил ходатайство Украины об отводе судьи по делу о "скифском золоте"
Фото: EPA/UPG

Апелляционный суд в Гааге отказал Украине в отводе судьи по делу о скифском золоте, поскольку для этого нет оснований.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" с ссылкой на пресс-службу суда.

"На основании поданных документов и рассмотрения дела на слушании, суд считает, что нет никаких обстоятельств, которые бы убедительно свидетельствовали о наличии предвзятости", - говорится в решении суда.

В сентябре 2019 года Министерство юстиции Украины заявило, что в связи с рядом обстоятельств судья Апелляционного суда Амстердама, рассматривающий дело, может быть предвзятым. Этот судья в течение нескольких лет представлял интересы российской компании "Промнефтьстрой" в деле против ОАО "НК "ЮКОС". Кроме того судья сотрудничал с адвокатами, которые представляют интересы крымских музеев.

Напомним, в 2016 году окружной суд Амстердама постановил вернуть Украине экспонаты крымских музеев. Предметом спора была коллекция из 565 экспонатов, предоставленных Амстердамскому археологическому музею Алларда Пирсона для выставки "Крым - золотой остров в Черном море".

Выставка проходила в 2014 году и завершилась после оккупации Крыма Россией. Согласно украинскому законодательству, музейные объекты являются частью музейного фонда Украины, и Министерство культуры Украины должно решить, куда вернутся объекты с голландской выставки.

Крымские музеи настаивают на неразрывности коллекций и на том, что экспонаты, вывезенные из Крыма до оккупации его Россией, должны вернуться в музеи, откуда они были взяты.

В августе 2017 года музеи оккупированного Крыма подали апелляционную жалобу на решение окружного суда Амстердама. Решение по делу ожидается в 2020 году.

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