Украина заявила отвод председательствующему судье по делу "скифского золота"

Он раньше работал в интересах Российской Федерации.

Украина 13 сентября заявила отвод председательствующему судье Апелляционного суда Амстердама, где рассматривается дело о возвращении коллекции "скифского золота".

Об этом говорится на сайте Минюста.

"Министерству юстиции стало известно о существовании обстоятельств, которые могут свидетельствовать о предвзятости председательствующего судьи, который рассматривает дело, что вызывает сомнение в его объективности", - говорится в заявлении.

Оказалось, что судья несколько лет представлял интересы российской компании "Промнефтьстрой" - а значит де-факто Российской Федерации - в деле против "Юкоса". Во время этой работы он тесно сотрудничал с адвокатами, которые представляют интересы крымских музеев в деле "скифского золота".

6 сентября 2019 представители государства Украина предложили судье взять самоотвод, а когда он отказался, подали ходатайство об отводе.

Напомним, что в 2016 году окружной суд Амстердама постановил вернуть Украине экспонаты крымских музеев. Предметом спора была коллекция из 565 экспонатов, предоставленных Амстердамскому археологическому музею Алларда Пирсона для выставки "Крым - золотой остров в Черном море".

Выставка проходила в 2014 году и завершилась после оккупации Крыма Российской Федерацией. Согласно украинскому законодательству, музейные объекты являются частью музейного фонда Украины, и Министерство культуры Украины должно решить, куда вернутся объекты с голландской выставки.

Крымские музеи настаивают на неразрывности коллекций и на том, что экспонаты, вывезенные из Крыма до оккупации его Россией, должны вернуться в музеи, откуда они были взяты.

В связи с этим в августе 2017 года музеи оккупированного Крыма подали апелляционную жалобу на решение окружного суда Амстердама.

Решение по делу ожидается в 2020 году.