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Баканов: штат СБУ сократят, а зарплаты - поднимут

"Сокращать всегда неприятно, но это нужно делать".

Баканов: штат СБУ сократят, а зарплаты - поднимут
Фото: EPA/UPG

В рамках реформы Службы безопасности Украины планируется сократить количество ее сотрудников. При этом оставшимся поднимут зарплаты.

Об этом сказал глава СБУ Иван Баканов журналистам в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).

"В Верховной Раде я сказал о полутора месяцах, которые нам нужно, чтобы презентовать этот закон. Сейчас мы над ним работаем вместе с иностранными партнерами. Мы должны поделить функции между всеми правоохранительными органами", - заявил он. 

С его слов, этот закон в первую очередь должен будет устранить деструктивную конкуренцию между органами. 

"Служба будет мобильная, новая, гибкая... Хотим сделать закон таким, чтобы он ни у кого не вызывал вообще никаких вопросов", - заверил он. 

"Сокращение штата будет обязательно. Об этом говорить достаточно больно, потому что это в первую очередь штат - это люди. Сокращать всегда неприятно, но это нужно делать. Вместо этого мы бы хотели предусмотреть в законе гибкую структуру СБУ и действовать от угроз, а не от функций, которые сегодня нам предлагаются. То есть если возникает какая-то угроза, президент, например, создает какой-то новый департамент в структуре СБУ. Если угрозы больше нет, он этот департамент ликвидирует. Так, мне кажется, было бы достаточно правильно. Все меняется. И если, условно, еще год назад мы не уделяли столько много внимания кибербезопасности, то сейчас это будущее", - сказал Баканов.

Он пообещал, что в СБУ также будут повышены заработные платы.

"Реформа должна начинаться с людей. СБУ - это элита правоохранительных органов. И наши люди в должны быть обеспечены должным образом. Если вы сравните, сколько получает сотрудник СБУ и сколько на аналогичной должности получает сотрудник другого органа, вы увидите, что первые в этой линейке получают на 30% больше зарплаты", - сказал Баканов.

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