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Кабмин согласовал назначение нового главы Днепропетровской ОГА

Область возглавит Александр Бондаренко.

Кабмин согласовал назначение нового главы Днепропетровской ОГА

Кабинет министров Украины согласовал назначение главы Днепропетровской областной государственной администрации, а также заместителей глав Донецкой и Львовской облгосадминистраций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Кабинет министров Украины на своем заседании поддержал проект указа президента о назначении Бондаренко Александра Викторовича главой Днепропетровской областной государственной администрации", - сказано в сообщении.

Кроме того, Кабмин согласовал назначение Игоря Мороза первым заместителем главы Донецкой областной государственной администрации и Юрия Холода - заместителем главы Львовской областной государственной администрации.

Из декларации нового губернатора известно, что зарегистрирован он в Харькове, но фактически проживает в Киеве. Его супруга Регина имеет российское гражданство.

На Бондаренко записаны две квартиры – в Харькове и Киеве. Также в декларации указан автомобиль Mazda 6 2016 года выпуска.

В последнее время Александр Бондаренко занимался бизнесом и руководил несколькими фирмами, доходы от которых отобразил в своей электронной декларации. Две фирмы занимались консультированием в вопросах торговли и в сфере IT. Еще две фирмы – торговые.

На своем счету в банке новый губернатор хранит 165 тыс гривен, 59 тыс. евро и 66 тыс. долларов, еще 50 тыс. долларов он хранит наличными.

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