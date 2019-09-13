ВСП отстранил от должности судью, фигурировавшего в "пленках Вовка"

Иван Шепитко подозревается во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей.

Дисциплинарная палата высшего совета правосудия (ВСП) отстранила от должности судью Суворовского районного суда Одессы Ивана Шепитко, подозреваемого во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы совета, передают "Українськi Новини".

"Согласно ч. 7 ст.49 закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части 2 статьи 62 закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Первой дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 13 сентября 2019, судья Суворовского районного суда города Одессы Шепитко Иван Григорьевич отстранен от правосудия", - говорится в сообщении.

Судья отстранен, так как палата ВСП решила внести представление об увольнении Шепитко с должности за дисциплинарное правонарушение.

До рассмотрения этого вопроса на пленарном заседании совета судья отстранен от правосудия.

Напомним, в августепрошлого года ВСП отказался отстранить судью Суворовского райсуда Одессы Шепитко. При этом ни самого судьи, ни его адвокатов, на заседании не было