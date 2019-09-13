Рада отменила пленарное заседание во вторник

Депутаты будут работать в комитетах.

Верховная рада Украины в пятницу, 13 сентября, отменила проведение утреннего и вечернего пленарных заседаний во вторник, 17 сентября. Решение поддержали 299 депутатов.

Предложение вынес на голосование вынес первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук. Вместо пленарного заседания депутаты будут в этот день работать в комитетах.

Напомним, сегодня депутаты приняли решение о досрочном роспуске Центральной избирательной комисии.

Ранее депутаты отменили "час вопросов к правительству", который традиционно проводится по пятницам. Первая встреча парламента и правительства произойдет не раньше 11 октября.