Рада хочет перевести аренду госимущества в интернет

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1055-1 об аренде государственного и коммунального имущества.

За него проголосовали 296 народных депутатов.

Законопроект предусматривает, что передача имущества в аренду будет происходить не на конкурсе, а путем продажи права аренды на электронном аукционе.

"Печатный Вестник приватизации даже нельзя купить, только по подписке. Здесь есть аренда. Любой объект можно найти в любом месте? К сожалению, нет, это почти невозможно. Так сдавали в аренду с 1992 года. Мы предлагаем сделать все прозрачно: можно будет увидеть любой объект, условия", - пояснил идею законопроекта его соавтор Андрей Мотовиловец.

По состоянию на 1 июля 2019 года Фонд госимущества заключил более 17 тысяч договоров аренды госимущества, и есть еще 6 тысяч объектов, которые можно сдать в аренду. У местных органов власти нет единой статистической информации о фактических арендаторах и уровне арендных ставок, по которым коммунальное имущество передается в пользование.

По словам еще одного соавтора законопроекта Роксоланы Пидласой, огромное количество объектов в регионах сдаются в аренду по бросовых ценах.

"В 11 областях органы местного самоуправления сдают больше 40% площадей по цене 1 гривна за квадратный местр. В Черновицкой области - 74% площадей государство сдает за 1 гривну. Я не знаю, благотворительность это или коррупция, но я точно знаю, что предприниматель, которые арендует площади за тысячу гривен, не может конкурировать с тем, кто арендует за гривну", - сказала она.

"Два дня назад мы спорили, чем заменить паевой взнос. Мы даем громадам реальный инструмент - прозрачная аренда", - заявила Пидласая.

Напомним, что нынешний закон об аренде государственного и коммунального имущества был принят в 1992 году.