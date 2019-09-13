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Министр инфраструктуры анонсировал замену эскалаторов на киевском вокзале

"Хоть не гиперлуп, но ехать будет".

Министр инфраструктуры анонсировал замену эскалаторов на киевском вокзале
Центральний залізничний вокзал Києва
Фото: Макс Требухов

Новый министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал замену эскалаторов в вестибюле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

По его словам, 13 сентября начался отбор производителей эскалаторов, которые согласны поставить их на условиях финансового лизинга. Предложения будут оцениваться по цене, дизайну и энергоэффективности.

"У меня при упоминании вокзала станции Киев-Пассажирский сразу приходит в голову неработающий эскалатор. За сутки им пользуется около ста тысяч граждан, а бесконечные профилактики вызывали только жалобы. Пришло время решительных изменений", - написал Криклий в фейсбуке.

"Хоть не гиперлуп, но ехать будет", - подколол он своего предшественника Владимира Омеляна.

Напомним, нынешние эскалаторы были установлены в 2001 году во время реконструкции вокзала и к настоящему времени почти исчерпали срок своей эксплуатации. Обычно они работают по 20 часов в день и обслуживают 20-40 тыс. пассажиров ежедневно. В конце февраля 2018 года один из них был остановлен в связи предельным износом перил цепи и их привода.

Возможность полной замены эскалаторов обсуждалась еще при экс-главе "УЗ" Войцехе Бальчуне.

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