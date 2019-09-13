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США выделили около миллиона долларов на оборудование для вещания в Крыму и на Донбассе

Украина уже установила четыре цифровых передатчика и до конца года получит еще семь передатчиков.

США выделили около миллиона долларов на оборудование для вещания в Крыму и на Донбассе

США выделили около миллиона долларов на оборудование для телерадиовещания, которое поможет передавать украинский телесигнал на территорию аннексированного Крыма и оккупированный Донбасс. Об этом сообщает ресурс «Крым.Реалии» со ссылкой на заместителя помощника государственного секретаря США Джорджа Кента.

Кент, в свою очередь, сказал об этом 13 сентября на пресс-конференции посвященной расширению украинского телевещания на оккупированных территориях в Киеве

«USAID поддержал усилия наших украинских партнеров, вложив почти миллион долларов в высокопрофессиональное телерадиовещательное оборудование, которое обеспечит качественный украинский контент для более чем четырех миллионов жителей на юге и востоке Украины, включая около двух миллионов граждан, которые сейчас не имеют доступа к эфирной украинской речи», – сказал Кент.

Глава отдела теле- и радиовещания Концерна РРТ Леонид Семенченко, отметил, что Украина уже установила четыре цифровых передатчика.

«Такая международная техническая помощь является весомым вкладом для развития именно государственной сети цифрового телевидения на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях и на админгранице с АР Крым», - добавил он.

По его словам, до конца этого года Украине передадут еще семь передатчиков.

Издание также напомнило, что в сентябре Крымская правозащитная группа установила, что минимум в 10 населенных пунктах на севере Крыма украинский радиосигнал полностью заблокирован.

Помимо этих бюджетных средств, США разблокировала более $390 млн военной помощи Украине.

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