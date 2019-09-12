Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Импичмент с поклоном. ВР усложнила процедуру отстранения президента
Импичмент с поклоном. ВР усложнила процедуру отстранения президента
Натан Щаранский: «В Украине все сводится к тому, оправдал ли президент ожидания или нет»
Натан Щаранский: «В Украине все сводится к тому, оправдал ли президент ожидания или нет»
В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение Нацполиции
В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение Нацполиции
Глава МВД Эстонии предложил отменить безвизовый въезд для украинцев
Глава МВД Эстонии предложил отменить безвизовый въезд для украинцев
НАБУ задержало и.о. главы Службы автодорог Николаевской области (обновлено)
НАБУ задержало и.о. главы Службы автодорог Николаевской области (обновлено)
Церковный реванш депутата Новинского
Церковный реванш депутата Новинского
Рада собралась отменить паевой взнос при строительстве
Рада собралась отменить паевой взнос при строительстве
Комитет Рады рекомендовал досрочно прекратить работу всех членов ЦИКа
Комитет Рады рекомендовал досрочно прекратить работу всех членов ЦИКа
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Рада приняла закон о "сплите" Нацфинуслуг

Депутаты выполнили одно из ключевых требований МВФ.

Рада приняла закон о "сплите" Нацфинуслуг
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада в четверг приняла закон о разделении функций Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг между Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальным банком (закон о "сплите").

Соответствующий законопроект 1069-2 проголосовали в обоих чтениях, во время финального голосования его поддержали 296 депутатов.

Негосударственные пенсионные фонды, фонды облигаций недвижимости и фонды финансирования строительства, эмитенты ипотечных сертификатов и доверительные общества теперь будут подчиняться фондовому регулятору – НКЦБФР. Все остальные участники небанковского финансового рынка - страховые, финансовые, лизинговые и факторинговые компании, кредитные союзы, бюро кредитных историй, ломбарды – перейдут под контроль Нацбанка.

"Сплит" состоится 1 июля 2020 года.

Закон о "сплите" был одним из структурных маяков Международного валютного фонда, с представителями которого Украина собирается вести переговоры о новой программе сотрудничества.

Национальный банк называл "сплит" главной целью 2019 года.

Законопроект о разделении Нацфинуслуг был впервые внесен в парламент еще в 2015 году, но парламент восьмого созыва так и не смог его принять.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также