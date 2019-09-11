Суд за "Корвалол" перенесли без объяснения причин

Хозяйственный суд Киева снова перенес рассмотрение дела о препарате «Корвалол», где судятся фармацевтические компании «Фармак» и «Дарница». Ближайшее заседание состоится 1 ноября.

Как сообщает 5 канал, представители «Дарницы» считают такие действия попыткой искусственно затянуть процесс.

«Судья должна объяснять мотивы своего поведения и процессуальных решений. В данном случае нам ничего не известно. Де факто судья сделала так, как хотел «Фармак»: она дала время до 27 сентября для подачи доказательств», – прокомментировал для 5 канала партнер юридической компании AEQUO Александр Мамуня, представляющий интересы «Дарницы».

Авторы сюжета подчеркивают, что адвокаты «Дарницы» подали возражение против подачи новых доказательств, появившихся в нынешнем году. Дело в том, что предметом нынешнего судебного спора является решение Апелляционной палаты Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), принятое в июне 2017-го. В то же время «Фармак» предоставил суду социологическое исследование о торговой марке «Корвалол Corvalolum», проведенное в августе 2019 года, которое не могло повлиять на решение МЭРТ двухлетней давности.

5 канал отмечает, что «Корвалол» известен с 1960-х годов, и его производят несколько компаний – но к ним от «Фармака» исков не поступало. «Вместе с тем, запрет на изготовление препарата может привести к монополизации рынка и повышению цен», – предупреждают авторы сюжета.

Журналисты отмечают, что адвокат «Фармака» воздержался от комментариев 5 каналу.

Как сообщалось, суд между «Фармаком» и «Дарницей» длится почти 15 лет. Изначально процесс был инициирован «Фармаком», но в этот раз «Фармак» выступает ответчиком, поскольку речь идет об иске «Дарницы» на решение Апелляционной палаты МЭРТ, вынесенного в 2017 году в пользу «Фармака».

Еще в 2011 году «Фармак» полностью проиграл «Дарнице» судебный процесс, где предметом спора являлось обозначение «Корвалол». Тем не менее, в 2017 году «Фармак» возобновил судебную тяжбу, изменив предмет спора на «Корвалол Corvalolum».

Летом 2017 года Апелляционная палата МЭРТ признала обозначение «Корвалол Corvalolum» хорошо известным по отношению к «Фармаку». В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе «Дарницы» отменил это решение. 25 июня 2019 года Большая палата Верховного суда, в свою очередь, направила дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

АО «Фармак» основано в 1925 году. Является одной из крупнейших фармкомпаний Украины. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 25,16% – до 1,05 млрд грн. Конечный бенефициар компании – Филя Жебровская.

Фармацевтическая компания «Дарница» - лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года. Чистый доход компании от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3,002 млрд. грн. Конечный бенефициар компании – Глеб Загорий.

«Корвалол» – седативный препарат, который производят многие фармацевтические предприятия постсоветских стран. Продается в форме оральных капель.