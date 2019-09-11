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Рада приняла в первом чтении законопроект о географических названиях товаров

Украинским производителям нельзя будет выпускать шампанское.

Рада приняла в первом чтении законопроект о географических названиях товаров
Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада в среду приняла в первом чтении законопроект №1065 о географических названиях товаров.

За него проголосовали 310 народных депутатов.

В случае принятия законопроекта в целом закон Украины "Об охране прав на указание происхождения товаров" будет переименован в закон "О правовой охране географических обозначений".

Под географическим обозначением в законопроекте подразумевается наименование, которое идентифицирует товар, который происходит из определенного географического места и который имеет особое качество, репутацию или другие характеристики, связанные с местом происхождения.

"Подписав Соглашение об ассоциации, Украина взяла на себя обязательство охранять европейские географические названия от подделок. Это значит, что мы соглашаемся, что шампанское можно изготавливать только из винограда, который растет во французском регионе Шампань. Принятие законопроекта 1065 означает, что украинские производители больше не смогут производить украинское шампанское, а перейдут на общемировую практику и будут называть свои вина игристыми", - заявила автор законопроекта Роксолана Подласая.

По ее словам, украинские названия-бренды также получат правовую защиту в Европейском Союзе. Их перечень сейчас формируется, в нем будет, например, гуцульская овечья брынза, мелитопольская черешня, закарпатское вино, карпатский мед.

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