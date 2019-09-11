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​Запасы газа в украинских хранилищах превысили 19 млрд кубометров

До целевого уровня остался последний миллиард.

​Запасы газа в украинских хранилищах превысили 19 млрд кубометров
Фото: facebook.com/utg.ua

Запасы газа в украинских подземных хранилищах 11 сентября превысили 19 млрд кубометров.

Об этом сообщила пресс-служба "Укртрансгаза".

"По состоянию на сегодняшнее утро в украинских ПХГ уже накоплено 19,04 млрд кубометров природного газа. Это на 25%, или на 3,8 млрд куб м, больше чем в прошлом году. С начала лета среднесуточный объем закачки составил 74 млн куб м", - говорится в фейсбуке УТГ.

"Нафтогаз Украины" планирует к отопительному сезону накопить в хранилищах рекордные за последние годы 20 млрд кубометров на случай прекращения российского транзита с 1 января. Для сравнения: в 2018 году отопительный сезон был начат с запасами 17,193 млрд кубометров, в 2017 - почти 17 млрд кубометров, в 2016 - всего 14,7 млрд кубометров.

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