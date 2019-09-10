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Федерация работодателей предлагает отозвать и доработать изменения в Налоговый кодекс

Среди положений, которые нуждаются в доработке, фактическое введение налогообложения курсовых разниц.

Федерация работодателей предлагает отозвать и доработать изменения в Налоговый кодекс
Фото: dzvin.org

Федерация работодателей Украины обратилась к председателю Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева с просьбой отозвать законопроект №1210, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс. Об этом говорится в заявлении Федерации работодателей Украины.

«Данный законопроект в предложенной редакции несет риски ухудшения условий деятельности для субъектов хозяйствования и для экономики в целом. А значит нуждается в доработке», - утверждают эксперты.

Среди положений, которые, по мнению специалистов Федерации нуждаются в доработке, фактическое введение налогообложения курсовых разниц, введение в налоговое законодательство правил налогообложения иностранных компаний, увеличение штрафных санкций за нарушения, связанные с регистрацией налоговых накладных, а также за несвоевременную уплату согласованных налоговых обязательства" обязательств.

По мнению экспертов, такие изменения приведут к неоправданному повышению рисков ведения хозяйственной деятельности, увеличение фискальной нагрузки на субъектов хозяйствования, установление экономически неоправданных ограничений и, как результат, замедлят рост экономики.

Эксперты Федерации настаивают на необходимости доработать предлагаемый документ с привлечением специалистов других объединений работодателей для устранения положений, которые могут нанести вред экономике.

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