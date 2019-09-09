Завод Коломойского погасил долг Приватбанка перед НБУ

АО "Никопольский завод ферросплавов" погасило задолженность "Приватбанка" перед Национальным банком по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества завода.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

"Таким образом, предприятие досрочно выполнило обязательства перед Национальным банком по мировому соглашению", - говорится в сообщении.

В мае 2018 года Нацбанк подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области исковое заявление о обращения взыскания на движимое имущество, принадлежащее АО "Никопольский завод ферросплавов". Это имущество было передано в залог в качестве обеспечения обязательств АО КБ "ПриватБанк" по кредиту рефинансирования.

28 августа 2019 года Хозсуд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между НБУ "Никопольским заводом ферросплавов". Согласно мировому соглашению, инициатором которого выступил АО «Никопольский завод ферросплавов», последний обязывался погасить задолженность Приватбанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества.

Напомним, в августе прошлого года НБУ и Приватбанк выиграли апелляционное рассмотрение по судебному делу, в рамках которого "Никопольский завод ферросплавов" хотел спасти свои 64 вагона от принудительного взыскания Нацбанком.