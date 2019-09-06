В родном городе Зеленского работу могут потерять 50 тысяч человек, - Беленький

Предлагаемые изменения в Налоговый кодекс Украины относительно увеличения стоимости добычи руды и ее переработки станут крайне болезненным ударом для экономики Украины. Предприятия не выдержат такой нагрузки, потому что не смогут платить дополнительные миллиарды гривен. В связи с этим ожидается закрытие горнодобывающих предприятий в Кривом Роге, заявил в комментарии председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, сообщает "24 канал".

По словам Беленького, количество потерянных рабочих мест в Кривом Роге может составить около 50 тысяч человек.

"Как мы знаем, у нас в горно-обогатительные комбинаты дают работу еще очень большому количеству людей, работающих в смежных отраслях, выполняют сервисные функции, подрядные функции на этих предприятиях. Поэтому мы оцениваем, что в Кривом Роге, который, как известно, является родным городом президента Украины Владимира Зеленского, работу могут потерять около 50 000 человек ", - заявил Беленький.

По словам Беленького, в результате реализации изменений предлагаемых законопроектом 1210 нагрузка на горнодобывающие предприятия составит дополнительные 13 млрд гривен в год.

"Что это значит? Все международные рейтинговые агентства, аналитические, инвестиционные агентства говорят, что мы входим в период мирового кризиса на сырьевых рынках. Не позднее, чем в 2020 году, это будет и очень таки ощутимый этап. Мы это уже проходили много раз, цены на железорудное сырье пойдут вниз. Они уже пошли вниз. Еще месяц назад мы имели цены, которые доходили до 118 долларов за тонну, сейчас это уже 80. Чтобы вы понимали, уже при 70 долларах за тонну мы теряем рынок Китая", - сообщил Беленький.

Кроме того, глава федерации заявил, что надеется, что власть не допустит принятия данного закона.

"Мы все же надеемся, что и народные депутаты, и Президент Украины обратят должное внимание на те новации, которые предлагаются и не допустят принятия этого законопроекту в том виде, каким мы его видим сегодня на сайте Верховной Рады. Это действительно очень большие дополнительные расходы для белого бизнеса, который платит белые зарплаты. Кстати, зарплаты на сегодняшний день на горнорудных предприятиях Украины крайне конкурентоспособные. Это больше 20 тысяч гривен на сегодняшний день средняя зарплата. Если средняя зарплата больше 20 тысяч, то вы понимаете, что высококвалифицированные работники даже на рабочих профессиях уже зарабатывают значительно больше. А если вспомнить ту проблему, которая сейчас во всей украинской промышленности, это проблема трудовой миграции в страны ЕС, в первую очередь Польши, то все, что сделано за последние годы владельцами предприятий вместе с профсоюзами для того, чтобы дать людям достойную зарплату такую, которую они имели еще в 2013 году. Затем у нас были очень серьезные проблемы как в стране, так и в области, как всем известно, связанные с военными действиями, с потерей территорий, с потерей предприятий, по движение всех логистических цепей, которые мы имели, мы за этот период имели очень значительную инфляцию, девальвацию гривны, и люди действительно потеряли в реальных доходах. Сейчас мы вернулись хотя бы на тот уровень, даже где-то его превысили 2013-го года. Если сейчас нам снова придется 13 млрд гривен ежегодно где-то находить для того, чтобы компенсировать те потери по рентной плате, уже может даже и позже, чем в 2020 году, это будет очень ощутимый этап", - резюмировал Беленький.