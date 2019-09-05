Киевский застройщик получил 0,7 га на берегу Русановского канала, купив там гараж

Киевский городской совет в 2018 году сдал в аренду на 15 лет земельный участок площадью почти 0,7 га на берегу Русановского канала для строительства жилого комплекса. Основанием для передачи земли стало то, что компания-арендатор купила там гараж площадью 25 кв. м.

Об этом говорится в сообщении столичной прокуратуры, которая подала в Хозяйственный суд Киева с требованием отменить эту сомнительную сделку.

Стоимость этого участка на улице Евгения Сверстюка оценивается в 55 млн гривен.

Речь идет о решении Киевсовета от 6 июня 2018 года №883/4947 "О передаче земельного участка ООО «РУСАНОВКА ИНВЕСТ» на ул. Евгения Сверстюка, 54 в Днепровском районе г. Киева для строительства жилого комплекса с пристроенным дошкольным заведением и пунктом централизованной системы пожарного наблюдения".

На этом участке планируют к третьему кварталу 2022 года построить 25-этажный ЖК Rusaniv Residence почти на 400 квартир. Стоимость однокомнатного жилья там начинается с 850 тысяч гривен.

"Русановка инвест" выступает заказчиком проекта, девелопер - компании Perfect Group и Citex Development.

Perfect Group связывают с известным застройщиком Дмитрием Исаенко. Это экс-чиновник Минобороны и Минрегиона, который прошел в новую Верховную Раду по спискам "Оппозиционной платформы- За жизнь" Виктора Медведчука.