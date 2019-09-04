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ДТЭК на торгах УЭБ 4 сентября вновь не удалось закупить уголь

Компания планировала закупить 225 тыс. тонн.

ДТЭК на торгах УЭБ 4 сентября вновь не удалось закупить уголь
Фото: korrespondent.net

Энергохолдинг "ДТЭК" 4 сентября на торгах Украинской энергетической биржи (УЭБ) вновь не смог закупить уголь марки "Г" для своих трех теплоэлектростанций, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Компания планировала закупить 225 тыс. тонн (тремя лотами по 75 тыс. тонн) газового угля для Бурштынской ТЭС (с установленной ценой 1935,6 грн/тонна), Добротворской ТЭС (1923,6 тыс. грн/тонна) и Приднепровской ТЭС (1912,8 грн/тонна), однако не получила предложений со стороны продавцов.

Цена была определена по котировке API2 ("Роттердам") на 30.08.2019 + фрахт, перевалка в порту, ж/д тариф от порта/граница Украины до ТЭС.

"В настоящее время предложение на глобальных рынках ограничено. Компания использует различные инструменты для поставки в Украину недостаточного для прохождения осенне-зимнего сезона угля. В частности, мы выбрали наиболее прозрачный инструмент закупки на онлайн-аукционе с привязкой к импортному индексу, рассчитываем на приход поставщиков на наши торги, которые будут проходить в несколько сессий до 12 сентября включительно", – цитирует пресс-служба слова генерального директора "ДТЭК Энерго" Дмитрия Сахарука.

Ранее, на торгах 3 сентября, из-за отсутствия предложений компании не удалось закупить уголь для Ладыжинской ТЭС (с установленной ценой на уровне 1867,2 грн/тонна), Запорожской ТЭС (1 965,6 грн/тонна), Криворожской ТЭС (1 912,8 грн/тонна).

Согласно данным профильного министерства, запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины по состоянию на 4 сентября составляют 707,2 тыс. тонн, что в 2,2 раза ниже прошлогодних.

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